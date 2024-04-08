Мужчина за смешную сумму приобрел утерянный шедевр: настоящая стоимость картины поражает

Мужчина из Британии приобрел на гаражной распродаже мокрую картонную коробку с вещами. Внутри среди прочего хлама, он нашел шедевр знаменитого художника.

Интересно, что мужчина с сыном приобрел коробку всего за 45 долларов. Они даже не заглядывали внутрь.

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Впоследствии они решили показать содержимое коробки в эфире Antiques Roadshow – популярной британской телепередачи об антиквариате. Эксперт Найджел Фримен сразу узнал произведение выдающегося художника Бенни Эндрюса, который творил в 60 – 70-е годы ХХ века.

Это прекрасное изображение женщины в желтом платье – оно завораживает зрителя. Работы Эндрюса ранних 1960-х, да еще и на доске, на аукционах выставляются нечасто. Те, что продавались, имели успех,

– прокомментировал искусствовед.

Специалист оценил стоимость картины в 7000 – 10000 долларов.

Бенни Эндрюс (1930 – 2006) – афро-американский художник, активист и педагог. Художник родился в Плейнвью, штат Джорджия (США), и получил степень бакалавра живописи в Чикагском институте искусств в 1958 году, а затем переехал в Нью-Йорк.Он известен своими выразительными, фигуративными картинами, которые часто включают коллажи из ткани и других материалов.

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