Мужчина нашел 130 000 долларов в подержанном холодильнике, который он купил в интернете

Мужчина из Южной Кореи, имя которого не разглашается, захотел сэкономить и купил в интернете подержанный холодильник. Перед использованием он решил его помыть, и не зря – ко дну холодильника был приклеен пакет с наличными.

В нем было несколько пачек денег в национальной валюте Южной Кореи – вонах. В долларовом эквиваленте там было 130 000 долларов (3,47 миллиона гривен).

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Мужчина решил не скрывать свою находку и обратился в полицию. Теперь правоохранители разыскивают предыдущего владельца холодильника и людей, которые его транспортировали.

По законодательству Южной Кореи, если того, кому принадлежали деньги, найти не удастся, новый владелец холодильника сможет забрать их себе, отдав государству 22% налога. В противном случае деньги вернут, но мужчине, который их нашел, выплатят компенсацию в размере от 5% до 20%. Однако если полиция узнает, что эти деньги связаны с преступлениями, их передадут в государственную казну.



Пакет с наличными был приклеен ко дну холодильника / Скриншот MBC News

Деньги в холодильниках

В отчете The Korea Times 2016 года описали тенденцию хранить деньги не в банках, а в холодильниках для хранения кимчи (острые квашеные овощи, в частности пекинская капуста – традиционное корейское блюдо). Это связано с рекордно низкими процентными ставками в банках Южной Кореи, которіе не могут обеспечить достойной прибыли.

Эксперты издания подсчитали, что один такой холодильник среднего размера может вместить южнокорейских вон в эквиваленте 895 200 долларов (почти 24 миллиона гривен).

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