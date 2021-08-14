Перед тем, как купить лотерейный билет, он изучил результаты предыдущих розыгрышей, и выделил числа, выпавдашие чаще других. Кроме того, он дождался момента, когда призовой фонд накопился и победитель мог получить больше денег чем обычно.

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Его теория сработала – выбрав правильный розыгрыш и правильные числа (5, 7, 18, 36, 38), мужчина выиграл 376 564 доллара (11,8 миллиона гривен) в лотерею Fantasy 5. Это был первый случай, когда он использовал свою теорию, и она сразу же сработала.

Я смотрел розыгрыш, и числа показались мне знакомыми. Я пошел на кухню, чтобы взять билет. Я смотрел на него и думал: "Ни в коем случае, это происходит не со мной",

– поделился победитель.



Лотерейный билет победителя / Фото Michigan Lottery

Так, вложив в лотерейный билет 5 долларов и немного собственного времени, он приумножил свои деньги в более чем 75 тысяч раз. Теперь он планирует потратить свой выигрыш на путешествия и инвестиции.

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