Перед тим, як купити лотерейний білет, він вивчив результати попередніх розіграшів, і виокремив числа, які випадали частіше ніж інші. Крім того, він дочекався моменту, коли призовий фонд накопичився і переможець міг отримати більше грошей ніж зазвичай.

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Його теорія спрацювала – обравши правильний розіграш і правильні числа (5, 7, 18, 36, 38), чоловік виграв 376 564 долари (11,8 мільйона гривень) у лотерею Fantasy 5. Це був перший випадок, коли він використав свою теорію, і вона одразу ж спрацювала.

Я дивився розіграш, і числа здалися мені знайомими. Я пішов на кухню, щоб взяти білет. Я дивився на нього і думав: "В жодному випадку, це відбувається не зі мною",

– поділився переможець.



Лотерейний білет переможця / Фото Michigan Lottery

Так, вклавши у лотерейний білет 5 доларів та трохи власного часу, він примножив свої гроші у більше ніж 75 тисяч разів. Тепер він планує витратити свій виграш на подорожі та інвестиції.

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