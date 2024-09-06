Подробнее об этом мужчина рассказал на форуме Reddit.

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Мужчина пожаловался, что, кроме того, что его сосед загромождает всю улицу своими авто, тот еще и ломает его вещи.

Недавно я задался вопросом, почему мой газон не в порядке, и заметил, что он переехал три моих разбрызгивателя. Я починил их, поворчал, но пошел дальше,

– рассказал мужчина, отметив, что за неделю обнаружил еще две разбитые головки разбрызгивателей.

Как мужчина придумал отомстить соседу

Сытый по горло, мужчина засеял участок снова и модернизировал разбрызгиватели, чтобы они делали полный полив на 360 градусов вместо полукруга, на 180. Таким образом ежедневно в 11 вечера машина соседа со стороны пассажира будет подвергаться "обстрелу" в течение 7 минут.

"У нас очень жесткая вода, поэтому понадобится много времени, чтобы отмыть пятна на его автомобиле", – отметил мститель.

Большинство комментаторов считают соответствующие действия мужчины забавными, другие высказали свои собственные предложения по решению вопроса с проблемным соседом.

Какие советы давали люди в комментариях