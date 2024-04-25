Американец мог выиграть 103 миллиона в лотерею, но в последний момент что-то пошло не так

Мужчина из американского штата Калифорния приобрел билет Powerball. Он мог выиграть главный приз 115 миллионов долларов, но в последний момент что-то пошло не так.

Все из-за того, что он не угадал один номер.

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Несмотря на это ему все равно улыбнулась удача. По словам официальных лиц лотереи, билет Powerball, проданный в Калифорнии, сорвал приз в размере 109 000 долларов, но всего одно число отдаляло его от джекпота в 103 миллиона долларов.

Таким образом, пока никто не выиграл главный приз, который достиг примерно 115 миллионов долларов. Победными номерами были 4, 35, 41, 44 и 58, а Powerball – 25.

Фантастические истории выигрыша

Ранее женщина из центрального Израиля выиграла 16 миллионов шекелей в лотерею, используя специальную стратегию. Победительница забрала выигрыш через неделю и рассказала, что регулярно покупала лотерейные билеты.

Еще одна женщина выиграла в лотерею благодаря предсказаниям карт таро. Ей достался приз в размере 500 000 долларов, хотя сначала она думала, что выиграла только 10 долларов.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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