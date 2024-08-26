После этого сотрудник Daily Star Том МакГи захотел побить его рекорд. К сожалению, на его пути возникло препятствие.

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Что известно о рекорде Norme

19-летний YouTube-блогер Norme не спал в течение 12 дней. Все это время обеспокоенные поклонники звонили полиции, чтобы проверить состояние его здоровья, тогда как администраторы социальных сетей осуществляли многочисленные блокировки платформ для создателя.

Когда он побил рекорд, Norme имел 9000 зрителей на Rumble, альтернативной платформе YouTube.

Ближе к концу 12 дней машины скорой помощи и полицейские машины выстроились вдоль улиц возле его дома, где парень "соревновался", а друзья наблюдали за ним.

Том МакГи решил побить рекорд парня и не спать дольше 12 дней. По его словам уже на 10-й день эксперимента он чувствовал симптомы "ранней болезни Альцгеймера", когда его мозг "выключался". Возможно мужчина смог бы установить новый мировой рекорд, если бы не его друг, который пригласил его на пиво.

Одна пинта быстро превратилась в две, и, правду говоря, я забыл про Norme и мировой рекорд, который пытался побить. Вернувшись домой позже в 22:00 (осталось 249 часов), я вдруг вспомнил о поставленной задаче и сразу почувствовал, как меня накрыла волна усталости. Снотворный эффект алкоголя проявился в полную силу,

– добавил МакГи.

Он добавил, что был зол на себя за то, что был таким неосторожным.