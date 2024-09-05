Это клад: мужчина сдал монеты, которые собирал в течение 80 лет, и был шокирован их стоимостью

Британец в течение 80 лет собирал мелкие монеты, номиналом 50 пенсов, 1 и 2 фунта. Однако настоящий сюрприз ждал его впереди, ведь их стоимость, как оказалось, сегодня оценивают в сотни долларов.

Этот момент он снял на видео.

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На обнародованных кадрах видно, как мужчина пришел в обменник, чтобы перевести монеты в наличные. Он был шокирован, когда узнал, что среди его коллекции есть редкая монета в 50 пенсов "Kew Gardens". Ее можно продать даже за 7 000 фунтов стерлингов (около 379 тысяч гривен).

Этот экземпляр впервые отчеканили в 2009 году в честь 250-летия знаменитого лондонского памятника архитектуры. В обращение выпущено всего 210 тысяч единиц, что делает их очень популярными среди коллекционеров.

Обменяв первую партию мелких монет, прибыль британца выросла до 420,50 фунтов стерлингов (22,7 тысячи гривен), а впоследствии он продал и остальные. В общем мужчине удалось выручить 627,50 фунтов стерлингов (34 тысячи гривен).

С момента публикации это видео на TikTok собрало немало просмотров, лайков и комментариев.