Мужчина едва не выбросил 120 000 долларов во время уборки в автомобиле

Джерри Денис из Северной Каролины недавно убирал в своем пикапе и выбрасывал мусор, который там накопился. Совершенно случайно он взял в руки лотерейный билет, который купил чуть раньше. Мужчина хотел было выбросить и его, но в последний момент решил проверить свою удачу.

Предчувствие не обмануло его. Билет оказался выгрышным и принес мужчине 120 000 долларов (3,2 миллиона гривен).

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Я почти выбросил этот билет. Он лежал на сиденье моего пикапа. И я подумал, что лучше проверить его,

– рассказал Джерри Денис.



Джерри Денис почти выкинул лотерейный билет на 120 000 долларов / Фото North Carolina Education Lottery

Его билет стоил всего 1 доллар, и подарил в сто раз больший выигрыш, однако после вычета налогов Джерри получил несколько меньше денег – 84 900 долларов (2,3 миллиона гривен).

Мужчина уже знает, на что потратит выигранные деньги. Какую-то часть он подарит своим детям, а остальное пойдет на воплощение заветной мечты счастливчика. Он около 15 лет работал в гоночной команде и очень любит автомобили. Именно поэтому большая часть выигрыша пойдет на покупку его собственного Cadillac.