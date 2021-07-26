Передчуття не обмануло його. Білет виявився переможним та приніс чоловікові виграш у 120 000 доларів (3,2 мільйона гривень).

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Я майже викинув цей білет. Він лежав на сидінні мого пікапа. І я подумав, що краще перевірити його,

– розповів Джеррі Деніс.



Джеррі Деніс майже викинув лотерейний білет на 120 000 доларів / Фото North Carolina Education Lottery

Його білет коштував всього 1 долар, і подарував у сто разів більший виграш, проте після вирахування податків Джеррі отримав дещо менше грошей – 84 900 доларів (2,3 мільйона гривень).

Чоловік вже знає, на що витратить виграні гроші. Якусь частину він подарує своїм дітям, а решта піде на втілення заповітної мрії щасливчика. Він близько 15 років працював у гоночній команді і дуже любить автомобілі. Саме тому більша частина виграшу піде на покупку його власного Cadillac.