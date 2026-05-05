Если вы думали, что посетители постеснялись прийти в купальных костюмах, то очень ошибаетесь. Акция "День купальников" прошла успешно, пишет France24 со ссылкой на AFP.

Смотрите также Фанаты сериала должны это увидеть: в Киеве есть музей с атмосферой "Бриджертонов"

Как прошла акция "День купальников" в швейцарском музее?

Идея с купальниками возникла не просто так. Посетителям предложили осмотреть выставку Поля Сезанна, посвященную его знаменитой серии картин "Купальщицы". Тем, кто решился прийти в купальных костюмах, предлагали бесплатный вход. На минуточку, можно было сэкономить 25 швейцарских франков, а это примерно 27 евро. Для посетителей в музее даже обустроили раздевалки. Более того! В саду музея люди могли позагорать на газонах возле пруда с лилиями. Судя по фото, желающих посмотреть на работы известного французского художника в купальниках было немало.



В музей Швейцарии люди пришли в купальниках / Instagram Fondation Beyeler



Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Как возникла идея "Дня купальников" в музее?

Идея проекта принадлежит итальянскому художнику Маурицио Каттелану. Организаторы уверены, что такой подход помогает перенести видение человеческого тела в природе, которое исповедовал Сезанн, в современный контекст. То есть посетители в купальниках должны были бы почувствовать себя ближе к героям картин, написанных Сезанном, и почувствовать ту атмосферу. А еще в музее надеялись, что это добавит немного юмора и свободы в восприятие классических произведений.

В музее Швейцарии люди рассматривали картины в купальниках / Instagram Fondation Beyeler

Как посетители отреагировали на такую акцию?

Участники акции поделились с журналистами своими впечатлениями необычного посещения. Все же не каждый день приходишь в музей в купальниках. Сначала, говорят, было неловко из-за небольшого количества людей в купальниках, но впоследствии возникло ощущение раскованности и даже стало весело.

Один из посетителей заметил, что в таком виде зрители сами становятся частью художественной инсталляции. Некоторые даже дополнили образ купальными шапочками или ходили босиком.



В музей разрешили прийти в купальниках / Instagram Fondation Beyeler

Вы постоянно смотрите слева и справа, чтобы увидеть, есть ли другие посетители в купальниках. Если есть – это круто. Мы обмениваемся быстрым взглядом, знакомой улыбкой. Это очень приятно,

– говорит одна из посетительниц.

Ночи без одежды в "Кунстхалле"

Если на Поля Сезанна предлагали посмотреть в купальнике, то в музее "Кунстхалле" в Роттердаме устраивают ночи вообще без одежды, сообщается на сайте заведения. Все экспозиции выставочного центра открыты для посещения, как говорится, в чем мать родила.

Идея акции такова: ничто не должно мешать человеку чувствовать искусство, сливаться с ним и наслаждаться. Кстати, такие акции "Кунстхалле" проводит не впервые и каждый раз это имеет большой успех. Билеты на сайте раскупают за считанные часы. Во время мероприятия действуют определенные правила: до указанного часа нельзя фотографировать, потом приходит фотограф музея и делает фото, если посетители того желают.

Самые странные музеи Европы

Музеи не только устраивают неординарные мероприятия, они еще и сами по себе бывают странными и неординарными. Ранее 24 Канал рассказывал о нескольких таких. Например, в Хорватии есть Froggyland. Это музей, в котором представлена коллекция из 507 таксидермических лягушек. Животные показаны так, будто они участвуют в обычных человеческих делах. Ну, ооочень необычный музей.

А в Париже есть музей канализации, который рассказывает о подземных системах города. Работа над системой канализации началась во французской столице еще в XIX веке. А еще можно прогуляться по настоящим канализационным тоннелям.