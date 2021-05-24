Валдис Стейнарсдоттир – независимая дизайнер из Исландии. Она любит заниматься экспериментами с материалами по переработке органических веществ. Своими проектами она надеется внести изменения в общество.

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В рамках фестиваля DesignMarch, который состоится в Рейкьявике, Валдис разработала и представила линейку необычной одежды – бесшовные полупрозрачные топы из желе. Для создания этих вещей она использовала желатин или агар, которые смешала с водой, натуральными красителями и сахарным сиропом. Процесс смешивания ингредиентов придает материалу для изготовления одежды нужного уровня пластичности.

Одежда застывает в течение суток. В процессе затвердевания вещам можно придать желаемую текстуру путем добавления различных узоров в форму. Валдис уверяет, что ее топы долговечны, ведь если одежда износилась или надоела, ее можно растопить до желейной смеси и сделать из нее что-то новое.

Мне нравится использовать натуральные материалы вместо синтетических, но при этом сохранять пластиковую структуру и ощущение неестественности,

– говорит дизайнер.



Дизайнер придумала одежду из желе / Фото Dezeen

В отличие от обычных вещей, которые изготавливаются из синтетических материалов, в процессе производства топов Валдис используется только то количество материала, которое необходимо для конкретного предмета одежды. Ведь ежегодно индустрия моды производит более 60 миллиардов квадратных метров текстильных отходов, что негативно сказывается на окружающей среде.

Этот метод изготовления одежды определенно заставляет нас остановиться и переосмыслить наши текущие методы производства. Он предлагает технику, которая исключает излишки обрезков и синтетических материалов,

– заявила Стейнарсдоттир.



Одежда, которую можно растопить и переделать / Фото Dezeen



Последний писк моды – одежда из желе / Фото Dezeen

Безотходный метод производства вещей от исландского дизайнера / Фото Dezeen



Можно растопить и переделать: дизайнер придумала одежду из желе / Фото Dezeen