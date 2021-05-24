Валдіс Стейнарсдоттір – незалежна дизайнерка з Ісландії. Вона любить займтись експериментами з матеріалами з переробки органічних речовин. Своїми проектами вона сподівається внести зміни в суспільство.

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В рамках фестивалю DesignMarch, який відбудеться в Рейк'явіку, Валдіс розробила та представила лінійку незвичайного одягу – безшовні напівпрозорі топи з желе. Для створення цих речей вона використовувала желатин або агар, які змішала з водою, натуральними барвниками та цукровим сиропом. Процес змішування інгредієнтів доводить матеріал для виготовлення одягу до потрібного рівня пластичності.

Одяг застигає протягом доби. В процесі затвердіння речам можна надати бажану текстуру шляхом додавання різних візерунків у форму. Валдіс запевняє, що її топи довговічні, адже якщо одяг зносився або набрид, його можна розтопити до желейної суміші й зробити з неї щось нове.

Мені подобається використовувати натуральні матеріали замість синтетичних, але при цьому зберігати пластикову структуру і відчуття неприродності,

– говорить дизайнерка.



Дизайнерка придумала одяг з желе / Фото Dezeen

На відміну від звичайних речей, які виготовляються із синтетичних матеріалів, в процесі виробництва топів Валдіс використовується тільки та кількість матеріалу, яка необхідна для конкретного предмета одягу. Адже щорічно індустрія моди виробляє понад 60 мільярдів квадратних метрів текстильних відходів, що негативно позначається на навколишньому середовищі.

Цей метод виготовлення одягу безумовно змушує нас зупинитися і переосмислити наші поточні методи виробництва. Він пропонує техніку, яка виключає надлишки обрізків і синтетичних матеріалів,

– заявила Стейнарсдоттір.



Одяг, який можна розтопити й переробити / Фото Dezeen



Останній писк моди – одяг з желе / Фото Dezeen



Безвідходний метод виробництва речей від ісландської дизайнерки / Фото Dezeen



Можна розтопити й переробити: дизайнерка придумала одяг з желе / Фото Dezeen