Выяснилось, что такой сюрприз сделали друзья пары.

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Этот поступок является частью бельгийской традиции, согласно которой друзья преподносят молодоженам подарок-сюрприз по возвращении домой. Для Жереми и Майте подарком стали 2 000 пивных ящиков.

Весь дом Жереми и Майте обнесен стеной, они никуда не могут попасть. Когда они вернутся домой, им придется строить свои собственные планы. Возможно, им удастся поставить палатку в саду,

– сказал организатор этого сюрприза Клеман Матье.



Друзья молодоженов заставили их дом пивными ящиками / Фото Jam Press

Чтобы придать баррикаде больше изюминки, из ящиков розового цвета выложили сердце. Остальные ящики были синие.

"Один из наших друзей – архитектор, и он нарисовал план. Над строительством работало около 10 человек, и я хочу отметить их всех: Луи, Жан, Давид, Мика, Пупу, Антуан, Ари, Седрик, Воутер и я", - добавил Клеман Матье.

Интересная деталь

Как только молодожены выпьют все бутылки, они смогут вернуть их и "заработать" здоровый депозит в размере 4 200 евро (185 тысяч гривен). К счастью, пиво оказалось одним из любимых напитков жениха, поэтому сюрприз оказался не только веселым, но и полезным.