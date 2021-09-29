Модно и экономно: дизайнер представил носки с дыркой на большом пальце

Мода на дырявые джинсы давно уже с нами. А как насчет дырявых носков?

Японский дизайнер Такаюки Фукудзава представил новую концепцию носков. Их главная особенность – наличие дырки для большого пальца.

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Эта идея пришла Такаюки после того, как он несколько лет мучился от того, что его носки постоянно рвались и протирались. Во всем мире, это считается неприличным. И молодому дизайнеру было очень стыдно, когда приходилось снимать ботинки.

По статистике, до 40% всех носков изнашивается именно в этом месте и 60% – на пятке. Поэтому дырку дизайнер делает ровно на большом пальце. Кроме того, большинство людей сразу выбрасывают носки из-за дырки. Поэтому мужчина считает, что его носки можно носить гораздо дольше – что в перспективе может положительно сказаться на экологии.

Приходилось выбрасывать совершенно целые носки только потому, что у них дырка на большом пальце. И в конце концов я решил попробовать создать такие вещи, которые не будут протираться со временем. И я придумал очень простую вещь, мы сделали такие носки, где есть дырка, но они выглядят при этом вполне эстетично и даже модно. К тому же это экологически, и поэтому приобрело популярность у нас в стране,

– пояснил Фукудзава.

Дизайнер представил носки с дыркой на большом пальце / Фото ekoD Works

Дизайнер представил носки с дыркой на большом пальце / Фото ekoD Works

Дизайнер представил носки с дыркой на большом пальце / Фото ekoD Works

И хотя компания Такаюки Фукудзавы еще не вышла на рынок и только налаживает производство, бренд носков SDGsocks имеет огромный спрос у покупателей.

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