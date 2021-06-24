Модельер из Китая вышивает гиперреалистическую ежедневную пищу в трехмерной форме

Вышивка – древнее элегантное искусство, которое с помощью иглы и нити может описать самые разные пейзажи и портреты. Модельер Юмен Лю решила раздвинуть границы этого ремесла.

Она вышивает чрезвычайно реалистичную ежедневную пищу. И для этого мастерица даже создала специальную 3D-ударную иглу, которая работает будто машинка для татуировки. Своей вышитой пищей Юмен надеется привлечь интерес людей к этому ручному делу.

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Сочетая традиции двух культур

Лю выросла в юго-западном Китае, но закончив Лондонский колледж моды, она поселилась в Великобритании. Там Юмен основала собственный модный бренд Dream's Code, сочетающий в себе этническую китайскую вышивку и популярные британские изделия из кожи.

Сейчас модельер реализует свой проект под названием "Вышитые пищевые продукты", в рамках которого она хочет вышить 301 блюдо с помощью недавно разработанной техники 3D-ударной иглы.

Как работает игла

Сначала Лю на обратной стороне базовой ткани наносит эскиз того произведения, которое она хочет создать.

Затем специальная 3D-игла проталкивает цветную нитку, медленно наращивая объемный текстильный ингредиент.

После этого модельер использует ножницы для художественного обрезания и предоставляет своему произведению искусства окончательную форму.

Вышитая еда

Жизнь в Лондоне развила у модельера благодарность к британской пище. От колбас и бекона до брокколи и арбуза, Лю умеет изготавливать любые продукты питания с гиперреалистической текстурой и цветом. Даже ее текстильный тост выглядит идеально золотисто-коричневым.

На ее вышитых овощах и фруктах можно разглядеть волокна на мякоти, а также удивительно реалистичные изгибы в трехмерных листьях.