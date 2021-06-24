Вона вишиває надзвичайно реалістичну щоденну їжу. І для цього майстриня навіть створила спеціальну 3D-ударну голку, яка працює ніби машинка для татуювання. Своєю вишитою їжею Юмен сподівається привернути цікавість людей до цієї ручної справи.

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Поєднуючи традиції двох культур

Лю виросла в південно-західному Китаї, але закінчивши Лондонський коледж моди, вона оселилася у Великій Британії. Там Юмен заснувала власний модний бренд Dream's Code, що поєднує в собі етнічну китайську вишивку та популярні британські вироби зі шкіри.

Зараз модельєрка реалізовує свій проєкт під назвою "Вишиті їстівні продукти", в рамках якого вона хоче вишити 301 страву за допомогою нещодавно розробленої техніки 3D-ударної голки.

Як працює голка

Спочатку Лю на зворотній стороні базової тканини наносить ескіз того твору, який вона хоче створити.

Потім спеціальна 3D-голка проштовхує кольорову нитку, повільно нарощуючи об’ємний текстильний інгредієнт.

Після цього модельєрка використовує ножиці для художнього обрізання та надає своєму витвору мистецтва остаточну форму.

Вишита їжа

Життя у Лондоні розвинуло у модельєрки вдячність до британської їжі. Від ковбас та бекону до броколі та кавуна, Лю вміє виготовляти будь-які продукти харчування з гіперреалістичною текстурою та кольором. Навіть її текстильний тост виглядає ідеально золотисто-коричневим.

На її вишитих овочах та фруктах можна розгледіти волокна у м’якоті, а також дивовижно реалістичні вигини у тривимірних листках.