Все из-за того, что детей в школах недостаточно учат тому, как выживать в реальном мире.

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Женщина делится своим опытом в тиктоке и снимает видеоролики. Она решила брать с них плату за квартиру, в которой они все вместе проживают.

Еженедельно они получают по 5 фунтов (270 гривен) за работу по дому. Как только они заплатили, мы отмечаем это на листе отслеживания, чтобы подтвердить платеж в папке,

– поделилась многодетная мать о своей системе.

Из 5 фунтов на карманные расходы у детей в неделю остается только 2. 1 фунт в месяц идет на аренду, 1 на еду и еще 1 – коммунальные услуги. Но даже те 2 фунта, что остались, дети должны тратить осознанно, поэтому Милли каждый раз спрашивает у них, является ли это необходимостью и, будут ли они счастливы после покупки.

"Это помогает им не тратить эмоции на игрушки и сладости и развивать понимание того, как тратить свои деньги. Мы хотели, чтобы наши дети узнали о расходах и счетах в безопасной обстановке, и это нам очень помогло", – добавила Милли.

Такого в школах не научит, поэтому многодетная мать убеждена, что об этой стороне взрослой жизни дети должны были узнать от нее.

Что об этом говорят люди в соцсетях

Такой метод воспитания разделяют далеко не все. Многие пользователи соцсетей считают, что нужно позволить детям оставаться детьми как можно дольше.

Один из комментаторов спросил, не выселят ли детей из дома, если те не заплатят, а второй и вовсе поставил под сомнение эту методику, ведь "когда они подрастут, они будут просто тратить деньги, ведь они больше не в тюрьме".