Все через те, що дітей у школах недостатньо вчать тому, як виживати в реальному світі.

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Жінка ділиться своїм досвідом у тіктоці і знімає відеоролики. Вона вирішила брати з них плату за квартиру, в якій вони всі разом проживають.

Щотижня вони отримують по 5 фунтів (270 гривень) за роботу по дому. Щойно вони заплатили, ми зазначаємо це на аркуші відстеження, щоб підтвердити платіж у папці,

– поділилася багатодітна мати про свою систему.

З 5 фунтів на кишенькові витрати у дітей на тиждень залишається лише 2. 1 фунт на місяць йде на оренду, 1 на їжу і ще 1 – комунальні послуги. Але навіть ті 2 фунти, що залишилися, діти мають витрачати усвідомлено, тому Міллі щоразу запитує в них, чи є це необхідністю і, чи будуть вони щасливі після покупки.

"Це допомагає їм не витрачати емоції на іграшки та солодощі й розвивати розуміння того, як витрачати свої гроші. Ми хотіли, щоб наші діти дізналися про витрати і рахунки в безпечній обстановці, і це нам дуже допомогло", – додала Міллі.

Такого в школах не навчить, тож багатодітна мати переконана, що про цей бік дорослого життя діти мали дізнатися від неї.

Що про це кажуть люди у соцмережах

Такий метод виховання поділяють далеко не всі. Чимало користувачів соцмереж вважають, що потрібно дозволити дітям залишатися дітьми якомога довше.

Один із коментаторів запитав, чи не виселять дітей із дому, якщо ті не заплатять, а другий і зовсім поставив під сумнів цю методику, адже "коли вони підростуть, вони будуть просто витрачати гроші, адже вони більше не у в'язниці".