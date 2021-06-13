Эту систему ввели в Нью-Йорке в 2021 году, и уже 22 июня ее применят на выборах нового мэра города. Однако многие нью-йоркцы не понимают, как она работает и как правильно проголосовать за своего кандидата. Именно поэтому Билл де Блазио решил помочь им разобраться в вопросе и использовал для этого максимально понятный способ.

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Рейтинговая система голосования

Рейтинговая система голосования предусматривает, что каждый избиратель не отдает свой голос за одного кандидата, а составляет своеобразный рейтинг по приоритетности. Если в бюллетене есть 5 фамилий, избиратель должен проставить возле каждой из них цифры от 1 до 5. На первое место нужно поставить наиболее приоритетного кандидата, а на пятое – наименее приоритетного.

Победителем выборов становится тот кандидат, которому чаще всего отдавали первенство. Если же явного лидера в первом туре нет – движутся от обратного. Из списка исключают того кандидата, которого чаще всего ставили на пятое место, а количество его голосов распределяются между другими участниками избирательной гонки. Так продолжается до тех пор, пока один кандидат не набирает более 50% голосов.

При чем здесь пицца

Билл де Блазио предложил нью-йоркцам потренироваться перед настоящими выборами, и выбрать самые лучшие начинки для пиццы. Для проведения этих "выборов" создали специальный сайт.

Участникам предложили перечень из 8 ингредиентов. В него вошли: оливки, ананас, веганский сыр, моллюски, колбаса, грибы, зеленый перец и пепперони. Среди них нужно было выбрать пятерку лучших и ранжировать их по 5-балльной шкале.

Для наглядности мэр также принял участие в этом голосовании, показал процесс и дал рекомендации по выбору. На первое место Билл де Блазио поставил зеленый перец. "Многие люди недооценивают зеленый перец. У меня южноамериканский корни и перец – очень важная часть нашей жизни", – сказал он.

Следующие ингредиенты он расположил так: второе место – оливки, третье – колбаса, четвертое – грибы, пятое – пепперони. Он привел аргументы в пользу этих продуктов, но резко высказался об ананасах: "Позвольте сказать, за что никогда нельзя голосовать. Ананасам не место в пицце. Мы не в Калифорнии".

Де Блазио выбирает начинки для пиццы: смотрите видео

Нью-йоркцам понравилась идея мэра. Сейчас (вечером 13 июня) в голосовании приняли участие 17 801 человек. По его результатам образовался такой рейтинг начинок для пиццы: 1 – пепперони, 2 – колбаса, 3 – ананасы, 4 – грибы, 5 – оливки, 6 – зеленый перец, 7 – веганский сыр, 8 – моллюски.