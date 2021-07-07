Миньоны вернулись: студия Illumination выпустила мультфильм с LEGO-анимацией – веселое видео

Студия Illumination на своем ютуб-канале опубликовала новый короткометражный мультфильм. В нем Желтые герои будут обучаться кунг-фу.

В среду, 7 июля, студия Illumination показала премьеру анимационной короткометражки LEGO Minions: The Kung Fu Master. Видео длится всего около минуты и 42 секунд, но этого достаточно, чтобы посмеяться над ситуацией, в которой находятся знакомые всем герои.

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В новом мультфильме Миньоны вернулись и стали еще более озорными. По сюжету анимационной ленты, которая выполнена с помощью конструктора LEGO, герои решили обучаться искусству кунг-фу. И, чтобы стать мастером, нужно только сломать доску.

Разобьют ли LEGO-Миньоны доску ... или доска разобьет LEGO-Миньонов? Немного слаженной работы и верных кирпичей LEGO, и они могут сделать это!,

– говорится в описании к мультфильму.

Смотрите мультфильм LEGO Minions: The Kung Fu Master: видео

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