У середу, 7 липня, студія Illumination показала прем'єру анімаційної короткометражки LEGO Minions: The Kung Fu Master. Відео триває всього близько хвилини та 42 секунд, але цього достатньо, щоб посміятися над ситуацією, в якій знаходяться знайомі всім герої.

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У новому мультфільмі Посіпаки повернулися і стали ще більш пустотливими. За сюжетом анімаційної стрічки, яка виконана за допомогою конструктора LEGO, герої вирішили навчатися мистецтва кунг-фу. І, щоб стати майстром, потрібно тільки зламати дошку.

Чи розіб'ють LEGO-Посіпаки дошку ... або дошка розіб'є LEGO-Посіпак? Трохи злагодженої роботи й вірних цеглин LEGO, і вони можуть зробити це!,

– йдеться в описі до мультфільму.

Дивіться мультфыльм LEGO Minions: The Kung Fu Master: відео

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