Миллиарды деталей и долларов: как выглядели бы мировые достопримечательности из кубиков LEGO

Из кубиков LEGO можно сложить практически все, и это неоднократно доказывали представители компании и другие энтузиасты. Но что было бы, если бы из этих деталей построили известные мировые памятки?

Компания The Toy Zone попросила цифровых художников воплотить это в жизнь хотя бы в виртуальном мире. Они согласились и не только показали, каков был бы результат такого необычного строительства, но и подсчитали, сколько деталей и денег нужно, чтобы реализовать столь грандиозные проекты. Спойлер – традиционные материалы обходятся дешевле.

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Дороже всего обойдется строительство из кубиков LEGO высочайшего небоскреба в мире – башни Бурдж-Халифа в Дубае. Оно будет стоить 759,2 миллиарда долларов. На этот проект придется потратить и больше всего деталей – более 2,5 триллиона. А вот больше всего видов деталей LEGO понадобится для реализации замка Disney в США – 604.

Тадж-Махал, Индия

Как выглядел бы Тадж-Махал из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – 1 миллиард долларов.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 2 186 819 336 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 35 007 786 500 деталей 176-и видов.

Статуя Свободы, США

Как выглядела бы Статуя Свободы из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – 6,2 миллиона долларов.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 1 164 434 496 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 16 351 963 706 деталей 168-и видов.

Биг-Бен и Парламент Великобритании

Как выглядел бы британский парламент из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – 275,4 миллиона долларов.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 12 408 594 545 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 206 636 181 818 деталей 256-и видов.

Бурдж-Халифа, ОАЭ

Как выглядела бы башня Бурдж-Халифа из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – 2,1 миллиарда долларов.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 759 246 638 177 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 2 528 544 159 544 деталей 64-х видов.

Эйфелева башня, Франция

Как выглядела бы Эйфелева башня из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – 45 миллионов долларов.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 68 954 818 440 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 276 715 798 464 деталей 56-и видов.

Белый дом, США

Как выглядел бы Белый дом США из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – 5 миллионов долларов.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 3 326 415 232 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 41 112 374 275 деталей 205-и видов.

Колизей, Италия

Как выглядел бы Колизей из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – неизвестно.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 7 687 964 746 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 154 377 762 712 деталей 240-а видов.

Бранденбургские ворота, Германия

Как выглядели бы Бранденбургские ворота из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – неизвестно.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 896 695 155 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 9 302 667 653 деталей 44-х видов.

Олд Траффорд, Великобритания

Как выглядел бы стадион Олд Траффорд из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – 14,5 миллиона долларов.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 24 470 011 926 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 317 957 620 206 деталей 365-и видов.

Замок Disney, США

Как выглядел бы замок Disney из кубиков LEGO / Визуализация The Toy Zone

Стоимость строительства оригинальной достопримечательности с учетом инфляции – 32 миллиона долларов.

Стоимость строительства полномасштабной модели LEGO – 181 697 802 долларов.

Количество необходимых кубиков LEGO – 2 118 137 751 деталь 619-и видов.

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