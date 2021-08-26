Milk Crate Challenge – испытания, с помощью которых пользователи сетей проверяют свои навыки лазания и балансировки. Суть задачи состоит в том, чтобы перейти по пластиковым ящикам из-под молока, которые сложены в пирамиду, и при этом не упасть.

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И хотя большинство людей, которые испытывают себя, терпят неудачи и подвергаются травмам, ведь удержать равновесие на шатких ящиках может далеко не каждый, челлендж стал вирусным и распространился в социальных сетях.

Несмотря на то, что в тиктоке видео с хэштегом #milkcratechallenge набрали более 10 миллионов просмотров, а #cratechallenge – более 82 миллионов просмотров, платформа начала их отключать. Это связано с тем, что TikTok запрещает контент, который пропагандирует или прославляет опасные действия. Поэтому Развлечения 24 предупреждают – не пытайтесь воспроизвести это в реальной жизни.

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