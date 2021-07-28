Мила Кунис создала NFT-мультфильм о кошках, которые курят марихуану: сколько стоит просмотр

Новый короткометражный анимационный сериал для взрослых посвящен пяти домашним кошкам, которые таинственным образом становятся умными. Но просмотреть его смогут не все.

Stoner Cats – новый мультсериал, продюсированием которого занималась американская актриса Мила Кунис с помощью голливудских креативщиков и талантливых аниматоров, технических специалистов и экспертов по NFT. Анимационная лента создана в новом формате и рассказывает о котах, курящих марихуану.

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Авторы нового анимационного сериала в формате NFT рассказали, что это будет трогательная история о кошках, которые кайфуют при децентрализации индустрии развлечений. Обладая "высшим разумом", они осознают, что их любимая хозяйка, мисс Стоунер, нуждается в спасении из множества опасных ситуаций.

Однако сериал покажут на закрытом сайте, доступ к которому можно получить, приобретя Stoner Cats TOKEn – цифровую иллюстрацию одного из персонажей шоу. Стоимость NFT одной из картинок – 0,35 ETH – примерно 800 долларов.

Мы считаем, что технология блокчейн позволяет фанатам непосредственно влиять на контент, который они хотят посмотреть, и быть частью процесса его создания, Этот мультсериал и коллекционные предметы NFT – наш смелый научный эксперимент, который выяснит, кто хочет присоединиться к революции,

– говорится на сайте Stoner Cats.

Трейлер мультсериала "Stoner Cats" от Милы Кунис: смотреть онлайн

Первый сезон Stoner Cats будет содержать шесть серий. Премьера первой серии состоится 29 июля на сайте. Продолжительность – 5 минут. Если зрители купят 75 процентов выпущенных NFT, авторы сериала обещают представить следующий сезон.



Мила Кунис создала мультфильм о кошках, которые курят марихуану / Фото Stoner Cats

Котов озвучили Мила Кунис, актер Эштон Катчер, комик Крис Рок, создатель "Гриффинов" Сет Макфарлейн и соучредитель проекта Ethereum Виталий Бутерин. А голосом Джейн Фонды будет говорить владелица котиков Мисс Стоунер "Матриарх".

Что такое NFT

Это современная технология, созданная с помощью блокчейна Ethereum. Она закрепляет за человеком право собственности на определенный виртуальный товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить ни одним другим.

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