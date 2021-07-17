Мила Кунис не пустила Эштона Катчера в космос: билет на полет пришлось продать
Источник:Business Insider
На прошлой неделе мир всколыхнула историческое событие – Ричард Брэнсон осуществил успешный полет в космос, и тем самым начал эру космического туризма. Его компания Virgin Galactic планирует уже в следующем году сделать космические путешествия доступными для клиентов. Многие мировые знаменитости купили билеты на незабываемый полет к звездам. Среди них был и Эштон Катчер.
Недавно Эштон Катчер рассказал телеканалу Cheddar News, что много лет назад зарезервировал для себя место на одном из суборбитальных рейсов Virgin Galactic. Но ему пришлось продать билет по семейным обстоятельствам. Мила Кунис, звездная супруга актера, не одобрила его план.
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Когда пара поженилась и у нее появились дети, Мила Кунис убедила мужа, что "лететь в космос, когда у тебя есть маленькие дети – это неразумное семейное решение". В конце концов, Катчер прислушался к жене, и продал свое место на корабле.
Я должен был лететь следующим рейсом, но меня там не будет,
– поделился Эштон Катчер.
Хотя актер и передумал лететь в этот раз, полностью от своей мечты он не отказался. "В какой-то момент я все-таки отправлюсь в космос", – сказал он.
Космический туризм от Virgin Galactic
- 11 июля состоялся успешный старт миссии Virgin Galactic Unity-22. Космоплан VSS Unity с 6 людьми на борту поднялся на высоту 88,5 километров.
- Со следующего года компания планирует устраивать регулярные туристические полеты в космос. Virgin Galactic надеется осуществить до 400 рейсов. Билет на полет стоит 250 000 долларов.
- Свои места для космического путешествия уже зарезервировали Том Хэнкс, Леонардо Ди Каприо, Леди Гага, Джастин Бибер, Илон Маск и другие. В общем продано уже более 700 билетов.