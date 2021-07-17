Мила Кунис не пустила Эштона Катчера в космос: билет на полет пришлось продать

На прошлой неделе мир всколыхнула историческое событие – Ричард Брэнсон осуществил успешный полет в космос, и тем самым начал эру космического туризма. Его компания Virgin Galactic планирует уже в следующем году сделать космические путешествия доступными для клиентов. Многие мировые знаменитости купили билеты на незабываемый полет к звездам. Среди них был и Эштон Катчер.

Недавно Эштон Катчер рассказал телеканалу Cheddar News, что много лет назад зарезервировал для себя место на одном из суборбитальных рейсов Virgin Galactic. Но ему пришлось продать билет по семейным обстоятельствам. Мила Кунис, звездная супруга актера, не одобрила его план.

Это интересно Самые богатые игроки казино: как они стали миллионерами и сколько выигрывали

Когда пара поженилась и у нее появились дети, Мила Кунис убедила мужа, что "лететь в космос, когда у тебя есть маленькие дети – это неразумное семейное решение". В конце концов, Катчер прислушался к жене, и продал свое место на корабле.

Я должен был лететь следующим рейсом, но меня там не будет,

– поделился Эштон Катчер.

Хотя актер и передумал лететь в этот раз, полностью от своей мечты он не отказался. "В какой-то момент я все-таки отправлюсь в космос", – сказал он.

Космический туризм от Virgin Galactic