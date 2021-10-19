Метавселенная: известный аукционный дом Sotheby's открыл собственный онлайн-магазин NFT

Аукционный дом Sotheby's запустил платформу цифрового искусства под названием Metaverse. На маркетплейсе будут предлагать тщательно отобранные NFT.

Мир цифрового искусства продолжает стремительно расширяться. Поэтому не удивительно, что всемирно известный аукционный дом произведений искусства Sotheby's, которому 277 лет, запустил торговую платформу NFT на основе Ethereum.

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Главной целью создания такого маркетплейса – предоставление места встречи коллекционерам, NFT-художникам и энтузиастам и стремление заинтересовать пользователей к художественным активам на основе блокчейнов. Новый рынок NFT призван служить виртуальным местом сбора наиболее популярных NFT, сочетая тщательно подобранный выбор с "передовой технологией Web3".

Когда Sotheby's впервые вошел в мир NFT в начале этого года, сразу стало ясно, что мы пока лишь поверхностно оценили потенциал этой новой среды и NFT. На Sotheby's мы находимся в уникальном положении, что позволяет применить наш опыт и знания в растущем мире искусства для поколения, живущего в цифровом формате,

– сказал исполнительный руководитель Sotheby'S Metaverse Себастьян Фейи

На площадке представят более 50 работ: произведения известных цифровых художников и знаменитостей, включая диджея Стива Аоки и Пэрис Хилтон. Торги на NFT-лоты начались в понедельник, 18 октября, и продлятся до 26 числа.

Известный аукционный дом Sotheby's открыл собственный онлайн-магазин NFT / Фото скриншот

Произведения, которые будут представлены на платформе NFT / Фото Sotheby's

Произведения, которые будут представлены на платформе NFT / Фото Sotheby's

Произведения, которые будут представлены на платформе NFT / Фото Sotheby's

Коротко о Sotheby's Аукционный дом был основан в 1744 году. На сегодня он является крупнейшим в мире и пользующимся наибольшим доверием и динамичным рынком искусства и роскоши. Sotheby's охватывает глобальную сеть специалистов в 40 странах и включает 44 отдела, которые включают современное искусство, Искусство импрессионизма, китайские произведения искусства, ювелирные изделия, часы, вино и спиртные напитки, а также интерьеры и тому подобное. Аукционный дом ежегодно проводит более 600 аукционов и предлагает широкий выбор товаров, доступных для покупки как через цифровые, так и физические платформы, а также через частные продажи.

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