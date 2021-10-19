Метавсесвіт: відомий аукціонний дім Sotheby's відкрив власний онлайн-магазин NFT

Світ цифрового мистецтва продовжує стрімко розширюватися. Тому не дивно, що всесвітньо відомий аукціонний дім творів мистецтва Sotheby's, якому 277 років, запустив торгову платформу NFT на основі Ethereum.

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Головню метою створення такого маркетплейсу – надання місця зустрічі колекціонерам, NFT-художникам і ентузіастам та прагнення зацікавити користувачів до художніх активів на основі блокчейнів. Новий ринок NFT покликаний служити віртуальним місцем збору найбільш популярних NFT, поєднуючи ретельно підібраний вибір з "передовою технологією Web3".

Коли Sotheby's вперше увійшов у світ NFT на початку цього року, відразу стало ясно, що ми поки лише поверхнево оцінили потенціал цього нового середовища і NFT. На Sotheby's ми знаходимося в унікальному становищі, що дозволяє застосувати наш досвід і знання в зростаючому світі мистецтва для покоління, що живе в цифровому форматі,

– сказав виконавчий керівник Sotheby's Metaverse Себастьян Фейї

На майданчику представлять понад 50 робіт: твори відомих цифрових художників і знаменитостей, включаючи діджея Стіва Аокі і Періс Хілтон. Торги на NFT-лоти розпочалися у понеділок, 18 жовтня, і триватимуть до 26 числа.



Відомий аукціонний дім Sotheby's відкрив власний онлайн-магазин NFT / Фото скриншот



Твори, які будуть представленні на платформі NFT / Фото Sotheby's



Твори, які будуть представленні на платформі NFT / Фото Sotheby's



Твори, які будуть представленні на платформі NFT / Фото Sotheby's

Коротко про Sotheby's Аукціонний дім було засновано у 1744 році. На сьогодні він є найбільшим у світі та який користується найбільшою довірою і динамічним ринком мистецтва і розкоші. Sotheby's охоплює глобальну мережу фахівців у 40 країнах та включає 44 відділи, які включають сучасне мистецтво, мистецтво імпресіонізму, Китайські твори мистецтва, ювелірні вироби, годинники, вино і спиртні напої, а також інтер'єри тощо. Аукціонний дім щорічно проводить понад 600 аукціонів і пропонує широкий вибір товарів, доступних для покупки як через цифрові, так і через фізичні платформи, а також через приватні продажі.

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