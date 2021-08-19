В Мехико установили поддельный храм ацтеков вместо того, чтобы починить настоящий Священный Темпло Майор. Оригинальная пирамида закрыта с апреля 2021 года – тогда сильный град снес металлическую крышу на месте раскопок.

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Из-за нехватки средств в бюджете Темпло Майор никак не могут отреставрировать. Бюджет на ремонт исторического памятника на 75% урезал нынешний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который присутствовал и на открытии искусственной пирамиды.

Возведение копии Темпло Майор приурочили к годовщине захвата последнего императора ацтеков испанской армией 13 августа 1521 года. Сооружение, на которое будут транслировать световые шоу, должно стоять несколько недель.

Неизвестно сколько денег было потрачено на 16-метровую копию сооружения, и мексиканцев очень удивляет, почему эти средства не выделили на ремонт самого храма. Поэтому не удивительно, что это событие высвободило творческий потенциал и чувство юмора пользователей сетей, что вылилось в создание мемов.

Бедный Темпло Майор.

Инвестировать в оригинальный Темпло Майор.

Создать копию из картона.

Копия Темпло Майор готова к появлению космического койота

Ваша пирамида почти готова, вот-вот произойдет трансформация

След света... Нет, это логово Громовых котов, а позади пещера могучего Мууунрррраааа!!!

Та же атмосфера

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