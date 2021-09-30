Медведь-блогер нашел в лесу камеру GoPro, и снял интересное видео с неожиданными ракурсами
Источник:фейсбук Dylan Schilt
В наше время профессия блогера привлекает многих людей, но оказалось, что и животные могут показать класс в создании интересного и увлекательного контента. Вот и медведь, который случайно нашел посреди леса небольшую камеру GoPro, попытался снять собственное видео, что стало хитом в сети.
О стараниях медведя стало известно только через 4 месяца, когда американец Дилан Шильт нашел камеру. Он забрал ее с собой, зарядил и был немало удивлен тем, что там увидел.
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Оказалось, что владелец GoPro потерял ее во время катания на снегоходе. Какое-то время камера просто лежала без дела, а потом ее нашел медведь. Удивительно, но ему удалось включить запись. Так и появилось видео, в котором медведь внимательно изучает свою находку, и можно с уверенностью сказать, что это – уникальный контент.
Во время съемки медведь снимал окружающие пейзажи, а позже развернул объектив на себя. Кроме того, косолапый неоднократно пытался попробовать GoPro на вкус, таким образом подробно сняв свой язык, зубы и рот.
Посмотрев видео, Дилан Шильт решил, что это должны увидеть все, и опубликовал его в фейсбуке. "Самая безумная вещь, которую я находил", – подписал он.
Медведь нашел камеру GoPro: смотрите видео
Пользователи соцсети были поражены этим шедевром видеосъемки. Они просмотрели ролик 470 тысяч раз и еще 17 тысяч раз поделились им с другими. Кроме того, они оставили немало комментариев, в которых восхищались медведем и его сообразительностью:
- "Это действительно очень круто. Теперь я могу говорить, что заглянул в пасть к медведю. Вы видели длину его когтей ?!";
- "А сейчас где-то там этот медведь ищет камеру, которую у него украли";
- "Ого, посмотрите на эти когти. Абсолютно невероятно";
- "Интересно, насколько медведь любознательный и игривый с тем, что ему незнакомо";
- "Кто же знал, что медведи умеют делать селфи";
- "Это самое крутое, что я видел".
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