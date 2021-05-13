Видео с этим курьезным инцидентом быстро распространилось китайскими социальными сетями. На нем видно, как заплаканный мальчик смотрит в зеркало и несколько раз проводит рукой по волосам.

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Сестра мальчика, которая была с ним в парикмахерской, рассказала, что он всегда очень серьезно относился к своему внешнему виду, и прическе в частности. Он назвал стрижку, которую ему сделали, "неприемлемой", и именно поэтому решил вызвать представителей закона.

Как поступили полицейские, которые приехали в парикмахерскую, – не сообщается. Но пользователи социальных сетей поддержали мальчика и оставили ему много сочувственных и подбадривающих комментариев.

Он сделал то, что хотели бы сделать многие, но всегда боялись,

– написал один из комментаторов.