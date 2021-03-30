Музей Лувра опубликовал онлайн всю свою коллекцию произведений искусства. Оцифрованы были как картины, так и скульптуры.

Такое решение было принято через год после начала пандемии коронавируса. Ведь из-за того, что общественные места ограничили в посещении, сайт Лувра получил резкий скачок посещений.

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Оцифрованная база данных коллекций содержит записи более 480 000 произведений из Лувра и Национального музея Эжена Делакруа. Она обновляется ежедневно и является результатом непрерывных исследований и документирования, проведенных группами экспертов из обоих музеев.

Посмотреть все произведения искусства можно на сайте Louvre Collections бесплатно. Пока информация там – только на английском и французском языках. Сайт коллекций Лувра предлагает поиск, интерактивную карту, чтобы найти любую работу, и категоризацию:

по дате создания, коллекции, к которой относится работа;

художники;

тематические альбомы;

портреты или произведения, отражающие главные события мировой истории и т.д.

Сегодня Лувр стирает пыль со своих сокровищ, даже малоизвестных. Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции работ с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, они выставлены в музее, взяты в аренду или на хранении,

– заявил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.



Лувр оцифровал более 480 тысяч экспонатов / Фото скриншот collections.louvre



Архив произведений искусства можно просматривать бесплатно / Фото скриншот collections.louvre

У каждого произведения есть описание, в котором указано его название, дату создания, имя автора, размер, материал изготовления и историю работы. Стоит добавить, что сайт позволяет пользователям загружать тексты о произведениях искусства в формате JSON.



Все экспонаты можно посмотреть на сайте музея / Фото скриншот collections.louvre Все экспонаты можно посмотреть на сайте музея / Фото скриншот collections.louvre



Сейчас из-за пандемии коронавируса Лувр закрыт для посетителей, однако там ведутся давно запланированные ремонтные работы.



Из-за пандемии коронавируса Лувр закрыт для посетителей / Фото Unsplash