В статье от Развлечения 24 мы расскажем о лучших местах, где можно отдохнуть и насладиться атмосферой этого прекрасного города.

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Скансен, или музей под открытым небом

Возле ужгородской крепости вы найдете фантастически интересный музей под открытым небом. Там собраны материалы со всех уголков Закарпатья, представлены хижины этнических групп и национальных меньшинств. Это не просто музей в классическом виде, а целое старое село. Когда вы оказываетесь там, то погружаетесь в эпоху своих прабабушек и прадедушек. Особенно интересна деревянная церковь 1777 года, собрана без единого гвоздя, а также школа 19 века.

Ужгородский замок

И, конечно же, не обходите вниманием Ужгородский замок. На его территории расположен внутренний двор, где можно увидеть прекрасный сад, мифические статуи, а также фундамент церкви Св. Юрия, которая датируется 14 веком. С внутреннего двора также открывается великолепная панорама на город.



Ужгородский замок / Фото Unsplash

Крестовоздвиженский кафедральный греко-католический собор

На той же улице, что и замок, разместилась церковь 18 века, которая является памятником архитектуры, выполнена в стиле рококо. Знаменитая императрица Мария-Терезия отдала храм в пользование греко-католикам. В середине церкви находится иконостас в стиле барокко, стены и иконы расписаны известным художником Иосифом Бокшаем.

В подземельях собора есть крипта, где похоронены местные епископы. Напротив собора есть маленький сквер, посвященный австрийской императрице Марии-Терезии.

Улица Волошина

Эта улица является главным местом встречи ужгородцев. Названа в честь бывшего президента Карпатской Украины Августина Волошина. Эта улица богата на памятники архитектуры. Здесь расположен римско-католический храм Св. Георгия второй половины 18 века, внутри собора есть орган. Сразу за церковью можно увидеть первую женскую гимназию Св. Гизеллы 1902 года. Сегодня это помещение музучилища.

На этой же улице есть Закарпатский художественный институт, ко входу которого ведет старинная арка. И напоследок можем посетить, монументальное здание бывшего василианского монастыря, который сейчас является частью Ужгородского университета, где учатся физики.

Липовая аллея

И не забудьте прогуляться липовой аллеей, которая является самой длинной в Европе. Ее протяженность составляет 2 километра и 200 метров. Находится она на набережной Независимости и продолжается на Студенческой. Липы засадили во времена Чехословакии в 1928 году. С набережной открывается прекрасный вид на реку Уж.



Липовая аллея / Фото Unsplash