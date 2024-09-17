У статті від Розваги 24 ми розкажемо про найкращі місця, де можна відпочити та насолодитися атмосферою цього прекрасного міста.

Дивіться також Де погуляти у Чернівцях: добірка найкрасивіших місць

Скансен, або музей просто неба

Біля ужгородської фортеці ви знайдете фантастично цікавий музей просто неба. Там зібрані матеріали з усіх куточків Закарпаття, представлені хатини етнічних груп та національних меншин. Це не просто музей у класичному вигляді, а ціле старе село. Коли ви опиняєтесь там, то поринаєте в епоху своїх прабабусь та прадідусів. Особливо цікавою є дерев'яна церква 1777 року, зібрана без єдиного цвяха, а також школа 19 століття.

Ужгородський замок

І, звісно ж, не оминайте увагою Ужгородський замок. На його території розташоване внутрішнє подвір'я, де можна побачити прекрасний сад, міфічні статуї, а також фундамент церкви Св. Юрія, яка датується 14 століттям. Із внутрішнього подвір'я також відкривається чудова панорама на місто.



Ужгородський замок / Фото Unsplash

Хрестовоздвиженський кафедральний греко-католицький собор

На тій же вулиці, що і замок, розмістилася церква 18 століття, яка є пам'яткою архітектури, виконана у стилі рококо. Славнозвісна імператриця Марія-Терезія віддала храм у користування греко-католикам. У середині церкви знаходиться іконостас у стилі бароко, стіни та ікони розписані відомим художником Йосипом Бокшаєм.

У підземеллях собору є крипта, де поховані місцеві єпископи. Навпроти собору є маленький сквер, присвячений австрійській імператриці Марії-Терезії.

Вулиця Волошина

Ця вулиця є головним місцем зустрічі ужгородців. Названа на честь колишнього президента Карпатської України Августина Волошина. Ця вулиця багата на пам'ятки архітектури. Тут розташовано римо-католицький храм Св. Георгія другої половини 18 століття, всередині собору є орган. Одразу за церквою можна побачити першу жіночу гімназію Св. Гізелли 1902 року. Сьогодні це приміщення музучилища.

На цій же ж вулиці є Закарпатський художній інститут, до входу якого веде старовинна арка. І наостанок можемо відвідати, монументальну будівлю колишнього василіанського монастиря, який зараз є частиною Ужгородського університету, де навчаються фізики.

Липова алея

І не забудьте прогулятися липовою алеєю, яка є найдовшою в Європі. Її протяжність становить 2 кілометри і 200 метрів. Знаходиться вона на набережній Незалежності та продовжується на Студентській. Липи засадили за часів Чехословаччини у 1928 році. З набережної відкривається чудовий краєвид на річку Уж.



Липова алея / Фото Unsplash