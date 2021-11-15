Любовь на высоте: в США запустили авиарейсы для занятий сексом в полете

Теперь любителям заниматься любовью в самолете не обязательно прятаться в туалете. Они смогут не стесняться чувств благодаря американской авиакомпании Love Cloud, которая запустила частные авиарейсы специально для занятий сексом.

Для желающих воспользоваться этой услугой переоборудовали самолет Cessna 414, салон которого теперь больше напоминает гостиницу, чем средство передвижения. Кроме сидений здесь есть аудиосистема, матрас и много подушек, чтобы обеспечить партнерам максимум комфорта.

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Как проходит полет

Пара прибывает в аэропорт в Лас-Вегасе, где их встречает личный пилот и проводит в самолет. После инструктажа по технике безопасности полет начинается. Через 5 – 10 минут после вылета самолет достигает необходимой высоты в 1600 метров, и партнеры могут снять ремни безопасности.

Самолет для желающих заняться сексом в полете / Фото Love Cloud

Дальше влюбленные могут отдаться своим чувствам, не стесняясь ничего и никого. Компания обещает им полную конфиденциальность – пилот не будет видеть и слышать их.

Когда время полета истекает, пара возвращается в тот же аэропорт, откуда начиналось пикантное путешествие. В память о романтическом приключении им выдают сертификаты и делают фото возле самолета.

Сколько это стоит

Авиакомпания обеспечивает комфорт и конфиденциальность / Фото Love Cloud

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Есть несколько тарифов на полеты для занятий сексом, стоимость которых зависит от продолжительности полета:

серебряный пакет – 45 минут полета на двоих за 995 долларов (около 26 тысяч гривен);

золотой пакет – 60 минут полета на двоих за 1095 долларов (28,5 тысячи гривен);

платиновый пакет – 90 минут полета на двоих за 1495 долларов (39 тысяч гривен).

Кроме того, пара может заказать трансфер в самолет на лимузине. Это будет стоить 250 долларов (6500 гривен) за лимузин и бутылку шампанского или 300 долларов (7800 гривен), за которые к комплекту добавят букет роз и премиальный шоколад.