Кохання на висоті: у США запустили авіарейси для занять сексом у польоті

Відтепер любителям займатися коханням у літаку не обов'язково ховатися у туалеті. Вони зможуть не соромитися почуттів завдяки американській авіакомпанії Love Cloud, яка запустила приватні авіарейси спеціально для занять сексом.

Для охочих скористатися цією послугою переобладнали літак Cessna 414, салон якого тепер більше нагадує готель, аніж засіб пересування. Окрім сидінь, тут є аудіосистема, матрац і багато подушок, аби забезпечити партнерам максимум комфорту.

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Як відбувається політ

Пара прибуває до аеропорту в Лас-Вегасі, де їх зустрічає особистий пілот і проводить до літака. Після інструктажу щодо техніки безпеки, політ розпочинається. За 5 – 10 хвилин після вильоту літак досягає необхідної висоти у 1600 метрів, і партнери можуть зняти ремені безпеки.

Літак для охочих зайнятися сексом в польоті / Фото Love Cloud

Далі закохані можуть віддатися своїм почуттям, не соромлячись нічого і нікого. Компанія обіцяє їм повну конфіденційність – пілот не бачитиме і не чутиме їх.

Коли час польоту закінчується, пара повертається до того ж аеропорту, звідки розпочиналася пікантна мандрівка. На згадку про романтичну пригоду їм видають сертифікати та роблять фото біля літака.

Скільки це коштує

Авіакомпанія забезпечує комфорт та конфіденційність / Фото Love Cloud

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Є кілька тарифів на польоти для занять сексом, вартість яких залежить від тривалості польоту:

срібний пакет – 45 хвилин польоту на двох за 995 доларів (майже 26 тисяч гривень);

золотий пакет – 60 хвилин польоту на двох за 1095 доларів (28,5 тисячі гривень);

платиновий пакет – 90 хвилин польоту на двох за 1495 доларів (39 тисяч гривень).

Окрім того, пара може замовити трансфер до літака на лімузині. Це коштуватиме 250 доларів (6500 гривень) за лімузин та пляшку шампанського або 300 доларів (7800 гривень), за які до комплекту додадуть букет троянд та преміальний шоколад.