Для желающих воспользоваться этой услугой переоборудовали самолет Cessna 414, салон которого теперь больше напоминает гостиницу, чем средство передвижения. Кроме сидений здесь есть аудиосистема, матрас и много подушек, чтобы обеспечить партнерам максимум комфорта.

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Как проходит полет

Пара прибывает в аэропорт в Лас-Вегасе, где их встречает личный пилот и проводит в самолет. После инструктажа по технике безопасности полет начинается. Через 5 – 10 минут после вылета самолет достигает необходимой высоты в 1600 метров, и партнеры могут снять ремни безопасности.

Самолет для желающих заняться сексом в полете / Фото Love Cloud

Дальше влюбленные могут отдаться своим чувствам, не стесняясь ничего и никого. Компания обещает им полную конфиденциальность – пилот не будет видеть и слышать их .

Когда время полета истекает, пара возвращается в тот же аэропорт, откуда начиналось пикантное путешествие. В память о романтическом приключении им выдают сертификаты и делают фото возле самолета.

Сколько это стоит

Авиакомпания обеспечивает комфорт и конфиденциальность / Фото Love Cloud

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Есть несколько тарифов на полеты для занятий сексом , стоимость которых зависит от продолжительности полета:

серебряный пакет – 45 минут полета на двоих за 995 долларов (около 26 тысяч гривен);

золотой пакет – 60 минут полета на двоих за 1095 долларов (28,5 тысячи гривен);

платиновый пакет – 90 минут полета на двоих за 1495 долларов (39 тысяч гривен).