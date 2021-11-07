Любопытный попугай нашел камеру наблюдения и снял забавное видео

Животным, которые живут с людьми или недалеко от них, часто приходится сталкиваться с различными устройствами. Обычно они безразличны ко всякой технике, но иногда неизвестный объект может заинтересовать и сбить с толку.

Наверное, именно это недавно произошло в Бразилии, когда любопытный попугай обнаружил камеру наблюдения за дорожным движением. Птица исследовала свою находку буквально со всех сторон, а еще, сама того не зная, стала героиней забавного видео, покорившего сеть.

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Ролик опубликовали в твитере компании Arteris Planalto Sul, которая отвечает за управление автомагистралью BR-116. Там его просмотрели почти 270 тысяч раз.

Сегодня утром мы получили специальный визит к одной из наших камер видеонаблюдения в Куритибе. Гость был идентифицирован как попугай вида Amazona Aestiva,

– написали представители компании.

Попугай нашел камеру наблюдения в Бразилии: смотрите видео



Государственный природоохранный орган подтвердил вид птицы. Оказалось, что этих попугаев часто заводят как домашних питомцев в США, но в своей природной среде обитания, а именно в некоторых регионах Бразилии и Боливии, они находятся под угрозой исчезновения.