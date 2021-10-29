Лакомство или смерть: 15 хэллоуинских угощений, которые слишком страшные, чтобы их есть
Источник:24 канал
Приближается Хэллоуин, и поклонники праздника уже активно работают над созданием праздничной атрибутики – костюмов, декораций и, конечно же, лакомств. Некоторые люди самостоятельно придумывают креативные идеи, но другим нужны помощь и подсказки.
Именно для них Развлечения 24 подготовили подборку праздничных угощений, которые не только вкусные, но и довольно жуткие. Это именно то, что нужно для Хэллоуина, так что вдохновляйтесь этими фото и начинайте собственную подготовку к самому страшному дню в году.
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"Печенье – ведьмины пальчики"
Фото Reddit / sexytimespanda
"Хэллоуинские шоколадные конфеты"
Фото Reddit / SoundOfTheRainforest
"Это индейка, осьминог и снежный краб"
Фото Reddit / Smoke_Trails
"Я каждый год готовлю хэллоуинскую "сырную голову". В прошлый раз была кремово-копченая гауда, покрытая прошуто"
Фото Reddit / maybe_spooks
"Зомби-торт"
Фото из инстаграма thewickedestwhisk
"Утро начинается с жуткого кофе"
Фото Reddit / theearthgoddess
"Шоколадный торт с помадкой из зефира и глазурью из клубничного джема. Я готов к Хэллоуину"
Фото Reddit / Iwantsprinkles
"Подача ребрышек и колбасок в стиле Хэллоуина"
Фото Reddit / araneus777
"Шедеврально жуткий хэллоуинский торт"
Фото Reddit / Ihavenofriends_exe
"Приготовил хэллоуинскую доску закусок для коллег"
Фото Imgur / Eatthedead
"Паукообразный торт"
Фото Reddit / RewRiteart
"Я все-таки съел эту жуткую тарелку с нарезкой"
Фото Reddit / Sikside
"Хэллоуинское желе моей мамы"
Фото Reddit / Rapioros
"Жуткое печенье, любезно приготовленное родителями моего друга"
Фото Reddit / BonSorbo
"Моя подруга приготовила это, чтобы отпраздновать Хэллоуин на работе. Они серьезно пугают меня"
Фото Reddit / Katbot22
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