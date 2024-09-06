Вот так преданность работе: американка доставила посылки клиентам во время торнадо
Источник:The Mirror
В США курьера Amazon назвали самой храброй в истории. Все из-за того, что она доставила своим клиентам посылки прямо во время торнадо.
Женщину зовут Кайла ВанМенсел и именно она превзошла все ожидания клиентов.
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Рискуя своей жизнью и здоровьем, она доставляла посылки людям. Ее подвиг попал на видео Тито и Молли Диас, у которых более 100 тысяч подписчиков в TikTok.
Пара пряталась у себя дома, ведь в городе была объявлена тревога из-за сильного шторма. Они были очень удивлены, когда рядом с их домом припарковался фургон Amazon.
Курьерша доставляла посылки во время торнадо: смотрите видео
Тито увидел, выглянув в окно, как женщина несла две посылки. Он крикнул ей, чтобы она забыла о них и бежала в дом, ведь на улице шторм.
Заходите! Вы самый смелый водитель доставки Amazon,
– воскликнул он, приветствуя женщину в своем доме.
Это видео уже набрало более 40 миллионов просмотров. Многие зрители отметили, что девушка заслуживает бонус от компании Amazon за преданность своей работе.
Как на это отреагировали люди в комментариях
Пользователи соцсетей были просто шокированы. Вот, какие комментарии они оставили:
- "Обычный день в Украине. Но наш торнадо – это россияне с их ракетными ударами".
- "Кайла заслуживает огромного бонуса от Amazon. Настоящая преданность своему делу".
- "В Швеции этого никогда не произойдет, даже если там не торнадо. Они не доставляют наши пакеты".