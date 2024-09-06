Жінку звати Кайла ВанМенсел і саме вона перевершила всі очікування клієнтів.

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Ризикуючи своїм життям і здоров'ям, вона доставляла посилки людям. Її подвиг потрапив на відео Тіто і Моллі Діас, у яких понад 100 тисяч підписників у TikTok.

Пара ховалася у себе вдома, адже в місті було оголошено тривогу через сильний шторм. Вони були дуже здивовані, коли поруч з їхнім будинком припаркувався фургон Amazon.

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Тіто побачив, виглянувши у вікно, як жінка несла дві посилки. Він крикнув їй, щоб вона забула про них і бігла в дім, адже на вулиці шторм.

Заходьте! Ви найсміливіший водій доставки Amazon,

– вигукнув він, вітаючи жінку у своєму будинку.

Це відео вже набрало понад 40 мільйонів переглядів. Багато глядачів зазначили, що дівчина заслуговує на бонус від компанії Amazon за відданість своїй роботі.

Як на це відреагували люди у коментарях

Користувачі соцмереж були просто шоковані. Ось, які коментарі вони залишили: