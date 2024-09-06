Женщину зовут Кайла ВанМенсел и именно она превзошла все ожидания клиентов.

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Рискуя своей жизнью и здоровьем, она доставляла посылки людям. Ее подвиг попал на видео Тито и Молли Диас, у которых более 100 тысяч подписчиков в TikTok.

Пара пряталась у себя дома, ведь в городе была объявлена тревога из-за сильного шторма. Они были очень удивлены, когда рядом с их домом припарковался фургон Amazon.

Курьерша доставляла посылки во время торнадо: смотрите видео

Тито увидел, выглянув в окно, как женщина несла две посылки. Он крикнул ей, чтобы она забыла о них и бежала в дом, ведь на улице шторм.

Заходите! Вы самый смелый водитель доставки Amazon,

– воскликнул он, приветствуя женщину в своем доме.

Это видео уже набрало более 40 миллионов просмотров. Многие зрители отметили, что девушка заслуживает бонус от компании Amazon за преданность своей работе.

Как на это отреагировали люди в комментариях

Пользователи соцсетей были просто шокированы. Вот, какие комментарии они оставили: