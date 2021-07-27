Курьер получил кусок пиццы вместо чаевых: курьезное видео

Один из клиентов службы доставки Pizza Hut заказал пиццу, но у него не было денег, чтобы дать курьеру "на чай". Он придумал нестандартное решение и предложил ему вместо чаевых угоститься кусочком пиццы.

В тиктоке ringdoorbell.compilation опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой видно, как курьер с пиццей подходит к двери. Мужчина поставил коробку на крыльцо и постучал в дверь. Именно тогда он заметил записку от клиента.

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Нет денег на чаевые. Пожалуйста, возьми кусок пиццы,

– написал заказчик.

Курьер заметно расстроился, когда прочитал сообщение. "Ты шутишь?", – спросил он, разведя руками. Вместе с тем от предложения мужчина не отказался. Он достал кусочек пиццы из коробки, откусил и вернулся к своей машине.

Это видео стало вирусным. За неделю его посмотрели 2,8 миллиона раз. Люди в комментариях разделились на 2 команды. Первые считали, что заказчику не нужно было делиться с курьером пиццей, ведь давать или не давать чаевые – зависит исключительно от желания и возможностей клиента. Вторые же убеждены, что оставлять "на чай" – обязательно, а если клиент не имел для этого денег, то ему не стоило заказывать пиццу. Вот некоторые из комментариев к этому видео: