У тіктоці ringdoorbell.compilation опублікували запис з камери спостереження, на якому видно, як кур'єр із піцою підходить до дверей. Чоловік поставив коробку на ґанок і постукав у двері. Саме тоді він помітив записку від клієнта.

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Немає грошей на чайові. Будь ласка, візьми шматок піци,

– написав замовник.

Кур'єр помітно засмутився, коли прочитав повідомлення. "Ти жартуєш?", – запитав він, розвівши руками. Разом з тим від пропозиції чоловік не відмовився. Він дістав шматочок піци з коробки, відкусив та повернувся до своєї автівки.

Це відео стало вірусним. За тиждень його переглянули 2,8 мільйона разів. Люди в коментарях розділилися на 2 команди. Перші вважали, що замовникові не потрібно було ділитися з кур'єром піцою, адже давати чи не давати чайові – залежить виключно від бажання та можливостей клієнта. Другі ж переконані, що залишати "на чай" – обов'язково, а якщо клієнт не мав для цього грошей, то йому не варто було замовляти піцу. Ось деякі з коментарів до цього відео: