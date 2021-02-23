Американка Дженни Макмиллан со штата Индиана опубликовала в социальных сетях странное фото. Она рассказала, что зимой в поисках пищи в ее двор часто приходят олени. Когда очередной гость снова посетил ее, она сделала снимок, который чрезвычайно заинтересовал людей в интернете.

На снимке олень спрятался за дерево так, что видно только его голову. Но, учитывая среднестатистические размеры этих животных – странно, что его туловища на фото совсем не видно.

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Как олень спрятался за деревом / Фото с фейсбука Дженни Макмиллан

Увидев снимок, пользователи сети сразу же решили, что фото отредактировали, но его автор утверждает, что она ничего подобного не делала.

Яне представляю, как сделать так, чтобы тело исчезло на фотографии. Я старая женщина. Этот снимок просто был сделан в нужный момент,

– рассказала Дженни Макмиллан.

Женщина говорит, что опубликовала фото в фейсбуке, чтобы порадовать и заинтересовать людей. Она совсем не ожидала, что они начнут предлагать собственные варианты разгадок того, как олень спрятал собственное тело. Некоторые предположили, что животное на снимке стоит на передних лапах.



Как олень стоял бы на передних лапах / Иллюстрация Натана Эндрюса

Другие же, в шутку или нет, предположили, что туловище этого оленя настолько короткое, что легко может полностью спрятаться за ствол дерева.



Если бы у оленя было короткое туловище / Иллюстрация Стефани Фергюсон

Несмотря на то, что люди предлагали много вариантов, разгадать настоящую тайну этой фотографии не удалось никому.