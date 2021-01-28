Известный актер Джаред Лето недавно заявил, что не смог найти свой Оскар после переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. Во время интервью Лето небрежно упомянул, что он уже три года не знает, где его награда Оскар.

Источник: Usa Today

Джаред Лето – человек многих талантов. Когда он не играет в кино, то сочиняет песни, которые сам же и исполняет со своей группой 30 Seconds to Mars. Он снялся в многочисленных фильмах, сыграл роль культового Джокера, а в 2014 году получил желаемую премию Оскар за роль второго плана в ленте "Далласский клуб покупателей".

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Но заветную статуэтку актер уже может больше никогда не увидеть – его "Оскар" исчез три года назад.

Об этом талантливый Джаред недавно заявил в интервью для The Late Late Show с Джеймсом Корденом. Лето рассказал, что награда таинственным образом исчезла после переезда. Ее искали по всему дому, но обнаружить так и не смогли.

Я узнал, что он ("Оскар") пропал без вести около трех лет. Я этого не знал. Не думаю, что кто-то хотел мне что-то сказать. Я переехал в Лос-Анджелес, а затем, когда мы переехали, он каким-то образом волшебным образом исчез. Это могло быть где-то, но все его искали повсюду.

Стоит отметить, что актер не очень переживает из-за потери статуэтки. Только надеется, что его награда сейчас в хороших руках.

Велика вероятность, что он ("Оскар") у кого-то другого. Это не та вещь, которую можно случайно выбросить. Надеюсь, кто-то за ним ухаживает. Помню ночь, когда получил его. Я отдавал его стольким людям, не видел почти половину ночи. Его поцарапали, но людям так нравилось с ним фотографироваться, а мне было приятно делиться. Надеюсь, кто-нибудь о нем заботится,

– рассказал Джаред Лето Джеймсу Кордону

Добавим, что Джаред Лето не первый, кто потерял статуэтку. В 1960 году исчезла награда актрисы Хэтти Макдэниел, которая получила ее в 1940 году за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме "Унесенные ветром". Но Американская академия кинематографических искусств и наук нечасто предоставляет замену.

Академия редко перевыпускает статуэтки, когда реальный получатель просит о замене. Мы никогда не заменяли статуэтку, выпавшую из-под опеки человека или учреждения, которое ее получило,

– говорится в заявлении Академии, опубликованном Variety в 2006 году.

Но возможно, Джареду Лето повезет и он выиграет еще один Оскар, чтобы заменить потерю.