Відомий актор Джаред Лето нещодавно заявив, що не зміг знайти свій Оскар після переїзду в новий будинок в Лос-Анджелесі. Під час інтерв'ю Лето недбало згадав, що він вже три роки не знає, де його нагорода.

Джерело: Usa Today

Джаред Лето – людина багатьох талантів. Коли він не грає в кіно, то складає пісні, які сам же і виконує зі своєю групою 30 Seconds to Mars. Він знявся в численних фільмах, зіграв роль культового Джокера, а у 2014 році отримав бажану премію Оскар за роль другого плану у стрічці "Далласький клуб покупців".

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Але заповітну статуетку актор вже може більше ніколи не побачити – його "Оскар" зник три роки тому.

Про це талановитий Джаред нещодавно заявив у інтерв'ю для The Late Late Show з Джеймсом Корденом. Лето розповів, що нагорода таємничим чином зникла після переїзду. Її шукали по всьому будинку, але виявити так і не змогли.

Я дізнався, що він пропав безвісти близько трьох років. Я цього не знав. Не думаю, що хтось хотів мені щось сказати. Я переїхав до Лос-Анджелеса, а потім, коли ми переїхали, він якось магічно зник. Це могло бути десь, але всі його шукали всюди.

Варто зазначити, що актор не дуже переживає через втрату статуетки. Лише сподівається, що його нагорода зараз у хороших руках.

Велика ймовірність, що він ("Оскар") у когось іншого. Це не та річ, яку можна випадково викинути. Сподіваюся, хтось за ним доглядає. Пам'ятаю ніч, коли отримав його. Я віддавав його стільком людям, що не бачив майже половину ночі. Його подряпали, але людям так подобалося з ним фотографуватися, а мені було приємно ділитися. Сподіваюся, хто-небудь про нього піклується,

– розповів Джаред Лето Джеймсу Кордону

Додамо, що Джаред Лето не перший, хто загубив статуетку. У 1960 році зникла нагорода актриси Хетті Макденіел, яка отримала її в 1940 році за кращу жіночу роль другого плану за роль у фільмі "Віднесені вітром". Але Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук не часто надає заміну.

Академія рідко перевипускає статуетки, коли реальний одержувач просить про заміну. Ми ніколи не замінювали статуетку, що випала з-під опіки людини чи установи, яка її отримала,

– йдеться в заяві Академії, опублікованій Variety в 2006 році.

Але можливо, Джареду Лето пощастить і він виграє ще один Оскар, щоб замінити втрату.