На аукционе выставят фото айсберга, который потопил "Титаник": как оно выглядит

В конце апреля в США состоится аукцион, на котором выставят фото айсберга, который, вероятно, потопил "Титаник". Эту легендарную фотографию сделал гробовщик Джон Сноу-младший, который был главным бальзамировщиком похоронного бюро John Snow & Co.

Известно, что фотография, сделана всего через 2 дня после крушения легендарного "Титаника".

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Предполагают, что на снимке изображен тот самый айсберг, который потопил корабль и привел к гибели более 1500 человек. Фотография айсберга, сделанная Сноу-младшим, является уникальным свидетельством трагедии, хотя и нельзя с уверенностью сказать, что это именно тот айсберг, который уничтожил Титаник.

Снимок будет выставлен на аукционе 27 апреля и ожидается, что он привлечет внимание коллекционеров. Стартовая цена лота, по предварительным оценкам, составит от 4000 до 7000 фунтов стерлингов (от 5000 до 8700 долларов США).

Сноу-младший занимался бальзамированием тел погибших. Именно он решал: чье тело забрать для захоронения, а чье – оставить в море. Дело в том, что тела пассажиров первого класса чаще возвращали на землю. Дело в том, что захоронение стоило денег, которые можно было покрыть страховкой, а владельцы полисов были, как правило, были обеспеченными людьми и путешествовали на верхней палубе.



Как выглядел айсберг / Фото Wikimedia Commons

Что известно о "Титанике"