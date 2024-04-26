На аукционе выставят фото айсберга, который потопил "Титаник": как оно выглядит
Источник:NV
В конце апреля в США состоится аукцион, на котором выставят фото айсберга, который, вероятно, потопил "Титаник". Эту легендарную фотографию сделал гробовщик Джон Сноу-младший, который был главным бальзамировщиком похоронного бюро John Snow & Co.
Известно, что фотография, сделана всего через 2 дня после крушения легендарного "Титаника".
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Предполагают, что на снимке изображен тот самый айсберг, который потопил корабль и привел к гибели более 1500 человек. Фотография айсберга, сделанная Сноу-младшим, является уникальным свидетельством трагедии, хотя и нельзя с уверенностью сказать, что это именно тот айсберг, который уничтожил Титаник.
Снимок будет выставлен на аукционе 27 апреля и ожидается, что он привлечет внимание коллекционеров. Стартовая цена лота, по предварительным оценкам, составит от 4000 до 7000 фунтов стерлингов (от 5000 до 8700 долларов США).Впечатляющая деталь! Сноу-младший занимался бальзамированием тел погибших. Именно он решал: чье тело забрать для захоронения, а чье – оставить в море. Дело в том, что тела пассажиров первого класса чаще возвращали на землю. Дело в том, что захоронение стоило денег, которые можно было покрыть страховкой, а владельцы полисов были, как правило, были обеспеченными людьми и путешествовали на верхней палубе.
Как выглядел айсберг / Фото Wikimedia Commons
Что известно о "Титанике"
- "Титаник" – один из самых известных океанских лайнеров в мире, потерпел катастрофу в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Судно, которое часто называли "непотопляемым", столкнулось с айсбергом в Северной Атлантике, что повлекло серьезные повреждения его корпуса.
- В результате корабль затонул менее чем через 3 часа после столкновения. Эта трагедия шокировала мир, ведь из более 2200 пассажиров и членов экипажа погибли около 1500 человек, что делает это одной из самых смертоносных мирных морских катастроф в истории.
- Причиной такого большого количества жертв стали несколько факторов, включая недостаточное количество спасательных лодок на борту, которые могли вместить лишь 1178 человек. Также многие лодки были спущены в воду не полностью загруженными из-за паники и недостаточной организации эвакуации.