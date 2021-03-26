На калифорнийском побережье можно увидеть человека, который занимается серфингом вместе со своим козлом по имени Писмо. Дана Макгрегор – профессиональный инструктор по серфингу, поэтому поставить козла на доску ему было несложно.

42-летний мужчина учит детей свободно чувствовать себя посреди океанских волн, стоя на доске для серфинга. Он постоянно ищет новые методы, которые помогли бы его ученикам преодолеть страх воды и неуверенность. На помощь ему пришло собственное домашнее животное – козел Писмо.

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Дана завел козла, чтобы тот очищал его двор от сорняков. Однажды, в свой день рождения, мужчина взял Писмо на пляж – именно тогда у него появилась идея научить его кататься.

Сейчас Писмо 8 лет, и он часто приезжает на пляж, чтобы покорять волны на доске со своим хозяином и его учениками. Очевидцы говорят, что козлу нравится такое развлечение – в процессе он выглядит расслабленным и довольным.

Козел-серфингист покоряет волны: смотрите видео

Писмо стал настоящей местной знаменитостью. Десятки людей ежедневно приходят на пляж, чтобы покататься вместе или просто понаблюдать за ним.

Как маленький Писмо учился кататься: смотрите видео