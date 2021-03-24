Во время футбольного матча чемпионата штата Пернамбуку в Бразилии произошел курьезный случай. Игру "Наутико" против "Вера Крус" прервала птица, которая захотела пройтись и снести яйцо.

Неожиданной гостьей матча стала чилийская чайка. Эти птицы являются – национальным символом Уругвая и широко распространены в Бразилии и на всей территории Южной Америки.

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Когда она приземлилась на поле, судья был вынужден приостановить игру. Кажется, что птица совсем не обращала внимания на спортсменов вокруг нее. Несколько минут чайка прогуливалась полем, а потом присела и снесла яйцо.

Птица снесла яйцо во время футбольного матча: смотрите видео

В это время футболисты успели немного отдохнуть, а тренеры дали им необходимые наставления. Когда рефери забрал яйцо и вынес его за пределы поля, игра продолжилась.